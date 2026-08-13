AEGBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AMERICAN EXPRESS BANK LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AMERICAN EXPRESS BANK LLC

Adresa pobočky

USACHEVA 33, 1

Kód pobočky

AEGBRUMMXXX

Název banky

AMERICAN EXPRESS BANK LLC

Město

MOSCOW

AEGBRUMMXXX

Banka AMERICAN EXPRESS BANK LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AMERICAN EXPRESS BANK LLC

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Pobočky AMERICAN EXPRESS BANK LLC

AEGBRUMMXXX

USACHEVA 33, 1, MOSCOW, 119048

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.