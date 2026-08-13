ADPIUS3AXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

Adresa pobočky

ONE ADP BLVD

Kód pobočky

ADPIUS3AXXX

Název banky

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

Město

ROSELAND

ADPIUS3AXXX

Banka AUTOMATIC DATA PROCESSING INC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

Najděte kódy Swift různých poboček banky AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.

Pobočky AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

ADPIUS33XXX

1 ADP BLVD, ROSELAND, 07068

ADPIUS3AXXX

ONE ADP BLVD, ROSELAND, 07068

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.