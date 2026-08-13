ADPIUS33XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

Adresa pobočky

1 ADP BLVD

Kód pobočky

ADPIUS33XXX

Název banky

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

Město

ROSELAND

ADPIUS33XXX

Banka AUTOMATIC DATA PROCESSING INC není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

Najděte kódy Swift různých poboček banky AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.

Pobočky AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

ADPIUS33XXX

1 ADP BLVD, ROSELAND, 07068

ADPIUS3AXXX

ONE ADP BLVD, ROSELAND, 07068

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.