ADEVTTP1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO
Detaily kódu Swift
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AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO
87 HENRY STREET - PORT OF SPAIN
ADEVTTP1XXX
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO
PORT OF SPAIN
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Kompletní přehled pro vás i příjemce.
Zahraniční platby ve stylu Wise
Do 24 hodin¹
Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.
Bez překvapení¹
S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.
Sledování převodu v reálném čase
Kompletní přehled pro vás i příjemce.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO
Najděte kódy Swift různých poboček banky AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO.
Pobočky AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO
ADEVTTP1023
40-40A GREEN STREET, ARIMA, 300831
ADEVTTP1025
MID CENTRE MALL, CHAGUANAS, 500125
ADEVTTP1026
7 CIPERO STREET, SAN FERNANDO, 189812
ADEVTTP1027
ADMINISTRATION BUILDING, RIO CLARO, 860123
ADEVTTP1028
I.D.C. MALL, SCARBOROUGH, 900123
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.