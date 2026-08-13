ABOXJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY

Adresa pobočky

AL RIDA 7

Kód pobočky

ABOXJOA1XXX

Název banky

MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY

Město

AMMAN

ABOXJOA1XXX

Banka MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY.

Pobočky MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY

ABOXJOA1XXX

AL RIDA 7, AMMAN, 11835

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.