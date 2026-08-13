ABOXJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Detaily kódu Swift
MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
AL RIDA 7
ABOXJOA1XXX
MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
AMMAN
Banka MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Najděte kódy Swift různých poboček banky MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY.
Pobočky MOH'D FAWAS ABU ENNASER AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.