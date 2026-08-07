ABCOIQB1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ARAB BANKING CORPORATION

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ARAB BANKING CORPORATION

Adresa pobočky

AL SAADON STREET, FIRDAWS SQUARE

Kód pobočky

ABCOIQB1XXX

Název banky

ARAB BANKING CORPORATION

Město

BAGHDAD

ABCOIQB1XXX

Banka ARAB BANKING CORPORATION není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ARAB BANKING CORPORATION

Najděte kódy Swift různých poboček banky ARAB BANKING CORPORATION.

Pobočky ARAB BANKING CORPORATION

ABCOIQB1XXX

AL SAADON STREET, FIRDAWS SQUARE, BAGHDAD, 00964

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.