10 كواشا زامبي إلى لاري جورجي

تحويل ZMW إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

10 zmw
1.17 gel

1.00000 ZMW = 0.11713 GEL

Mid-market exchange rate at 08:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.875851.084290.23251.485791.673920.963618.7614
1 GBP1.1417511.23775103.0121.696211.910991.1001921.4185
1 USD0.922350.807918183.2251.37041.543920.8887517.3044
1 INR0.01108250.009707630.012015610.01646620.01855120.01067890.207923

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / لاري جورجي
1 ZMW0.11713 GEL
5 ZMW0.58567 GEL
10 ZMW1.17134 GEL
20 ZMW2.34268 GEL
50 ZMW5.85670 GEL
100 ZMW11.71340 GEL
250 ZMW29.28350 GEL
500 ZMW58.56700 GEL
1000 ZMW117.13400 GEL
2000 ZMW234.26800 GEL
5000 ZMW585.67000 GEL
10000 ZMW1171.34000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / زيميو
1 GEL8.53720 ZMW
5 GEL42.68600 ZMW
10 GEL85.37200 ZMW
20 GEL170.74400 ZMW
50 GEL426.86000 ZMW
100 GEL853.72000 ZMW
250 GEL2134.30000 ZMW
500 GEL4268.60000 ZMW
1000 GEL8537.20000 ZMW
2000 GEL17074.40000 ZMW
5000 GEL42686.00000 ZMW
10000 GEL85372.00000 ZMW