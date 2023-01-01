1 راند جنوب إفريقي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل ZAR إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1 zar
0.15 xcd

1.00000 ZAR = 0.14840 XCD

Mid-market exchange rate at 07:39
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8076570.92275612.751.544423.07515.4617.312
1 GBP1.2381511.14247758.6761.912228.570319.141821.4349
1 EUR1.08370.87531664.0371.6736725.006416.75418.761
1 XOF0.001631990.001318090.0015059410.002520440.03765810.02523050.028253

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار شرق الكاريبي
1 ZAR0.14840 XCD
5 ZAR0.74200 XCD
10 ZAR1.48400 XCD
20 ZAR2.96800 XCD
50 ZAR7.42000 XCD
100 ZAR14.84000 XCD
250 ZAR37.10000 XCD
500 ZAR74.20000 XCD
1000 ZAR148.40000 XCD
2000 ZAR296.80000 XCD
5000 ZAR742.00000 XCD
10000 ZAR1484.00000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / راند جنوب أفريقيا
1 XCD6.73852 ZAR
5 XCD33.69260 ZAR
10 XCD67.38520 ZAR
20 XCD134.77040 ZAR
50 XCD336.92600 ZAR
100 XCD673.85200 ZAR
250 XCD1684.63000 ZAR
500 XCD3369.26000 ZAR
1000 XCD6738.52000 ZAR
2000 XCD13477.04000 ZAR
5000 XCD33692.60000 ZAR
10000 XCD67385.20000 ZAR