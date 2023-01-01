10 راند جنوب إفريقي إلى تالا ساموي

تحويل ZAR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

10 zar
1.50 wst

1.00000 ZAR = 0.15046 WST

Mid-market exchange rate at 07:37
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8075590.92295612.751.544423.07515.4617.3099
1 GBP1.238311.14286758.7681.9124328.573819.144121.4348
1 EUR1.08350.8751663.9151.6733625.001816.750918.7553
1 XOF0.001631990.001317930.0015062210.002520440.03765810.02523050.0282495

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Samoan Tala
1 ZAR0.15046 WST
5 ZAR0.75231 WST
10 ZAR1.50461 WST
20 ZAR3.00922 WST
50 ZAR7.52305 WST
100 ZAR15.04610 WST
250 ZAR37.61525 WST
500 ZAR75.23050 WST
1000 ZAR150.46100 WST
2000 ZAR300.92200 WST
5000 ZAR752.30500 WST
10000 ZAR1504.61000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / راند جنوب أفريقيا
1 WST6.64624 ZAR
5 WST33.23120 ZAR
10 WST66.46240 ZAR
20 WST132.92480 ZAR
50 WST332.31200 ZAR
100 WST664.62400 ZAR
250 WST1661.56000 ZAR
500 WST3323.12000 ZAR
1000 WST6646.24000 ZAR
2000 WST13292.48000 ZAR
5000 WST33231.20000 ZAR
10000 WST66462.40000 ZAR