10 راند جنوب إفريقي إلى بيزو أوروغواي

تحويل ZAR إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

10 zar
21.86 uyu

1.00000 ZAR = 2.18631 UYU

Mid-market exchange rate at 07:30
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87491.083890.20091.485021.673820.9630518.7567
1 GBP1.1429911.2387103.0931.697271.913051.1007521.4374
1 USD0.922650.807298183.22651.37021.54440.888617.3064
1 INR0.01108640.009700010.012015410.01646350.01855660.01067690.207943

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / البيزو االأوروجواي
1 ZAR2.18631 UYU
5 ZAR10.93155 UYU
10 ZAR21.86310 UYU
20 ZAR43.72620 UYU
50 ZAR109.31550 UYU
100 ZAR218.63100 UYU
250 ZAR546.57750 UYU
500 ZAR1093.15500 UYU
1000 ZAR2186.31000 UYU
2000 ZAR4372.62000 UYU
5000 ZAR10931.55000 UYU
10000 ZAR21863.10000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / راند جنوب أفريقيا
1 UYU0.45739 ZAR
5 UYU2.28696 ZAR
10 UYU4.57392 ZAR
20 UYU9.14784 ZAR
50 UYU22.86960 ZAR
100 UYU45.73920 ZAR
250 UYU114.34800 ZAR
500 UYU228.69600 ZAR
1000 UYU457.39200 ZAR
2000 UYU914.78400 ZAR
5000 UYU2286.96000 ZAR
10000 UYU4573.92000 ZAR