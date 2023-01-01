5 راند جنوب إفريقي إلى فرنك رواندي

تحويل ZAR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

٥ zar
٣٣٨ rwf

1.00000 ZAR = 67.68680 RWF

Mid-market exchange rate at 07:01
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8066140.9225612.751.5427323.25815.4617.3004
1 GBP1.2397511.14364759.6571.912628.834119.166521.4482
1 EUR1.0840.87441664.2211.6723225.211716.758618.7536
1 XOF0.001631990.001316380.0015055210.002517720.03795680.02523050.028234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Rwandan Franc
1 ZAR67.68680 RWF
5 ZAR338.43400 RWF
10 ZAR676.86800 RWF
20 ZAR1353.73600 RWF
50 ZAR3384.34000 RWF
100 ZAR6768.68000 RWF
250 ZAR16921.70000 RWF
500 ZAR33843.40000 RWF
1000 ZAR67686.80000 RWF
2000 ZAR135373.60000 RWF
5000 ZAR338434.00000 RWF
10000 ZAR676868.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / راند جنوب أفريقيا
1 RWF0.01477 ZAR
5 RWF0.07387 ZAR
10 RWF0.14774 ZAR
20 RWF0.29548 ZAR
50 RWF0.73869 ZAR
100 RWF1.47739 ZAR
250 RWF3.69347 ZAR
500 RWF7.38695 ZAR
1000 RWF14.77390 ZAR
2000 RWF29.54780 ZAR
5000 RWF73.86950 ZAR
10000 RWF147.73900 ZAR