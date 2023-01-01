ألف راند جنوب إفريقي إلى ريال عماني

تحويل ZAR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 zar
21.135 omr

1.00000 ZAR = 0.02113 OMR

Mid-market exchange rate at 06:45
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8066140.9225612.751.5428523.25815.4617.3086
1 GBP1.2397511.14364759.6571.9127528.834119.166521.4583
1 EUR1.0840.87441664.2211.6724525.211716.758618.7625
1 XOF0.001631990.001316380.0015055210.002517920.03795680.02523050.0282474

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / الريال العماني
1 ZAR0.02113 OMR
5 ZAR0.10567 OMR
10 ZAR0.21135 OMR
20 ZAR0.42270 OMR
50 ZAR1.05675 OMR
100 ZAR2.11349 OMR
250 ZAR5.28373 OMR
500 ZAR10.56745 OMR
1000 ZAR21.13490 OMR
2000 ZAR42.26980 OMR
5000 ZAR105.67450 OMR
10000 ZAR211.34900 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / راند جنوب أفريقيا
1 OMR47.31500 ZAR
5 OMR236.57500 ZAR
10 OMR473.15000 ZAR
20 OMR946.30000 ZAR
50 OMR2365.75000 ZAR
100 OMR4731.50000 ZAR
250 OMR11828.75000 ZAR
500 OMR23657.50000 ZAR
1000 OMR47315.00000 ZAR
2000 OMR94630.00000 ZAR
5000 OMR236575.00000 ZAR
10000 OMR473150.00000 ZAR