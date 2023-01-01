500 فرنك سويسري إلى فاتو فانواتي

تحويل XPF إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

500 xpf
551 vuv

1.00000 XPF = 1.10149 VUV

Mid-market exchange rate at 04:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.083490.13351.484961.674370.9627518.7645
1 GBP1.1437711.23915103.0911.698441.915081.1011721.4621
1 USD0.9230.807005183.1951.370651.545480.8886517.32
1 INR0.01109470.009700160.0120210.01647510.01857650.01068150.208186

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / فاتو فانواتو
1 XPF1.10149 VUV
5 XPF5.50745 VUV
10 XPF11.01490 VUV
20 XPF22.02980 VUV
50 XPF55.07450 VUV
100 XPF110.14900 VUV
250 XPF275.37250 VUV
500 XPF550.74500 VUV
1000 XPF1101.49000 VUV
2000 XPF2202.98000 VUV
5000 XPF5507.45000 VUV
10000 XPF11014.90000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / فرنك الـ CFP
1 VUV0.90786 XPF
5 VUV4.53932 XPF
10 VUV9.07864 XPF
20 VUV18.15728 XPF
50 VUV45.39320 XPF
100 VUV90.78640 XPF
250 VUV226.96600 XPF
500 VUV453.93200 XPF
1000 VUV907.86400 XPF
2000 VUV1815.72800 XPF
5000 VUV4539.32000 XPF
10000 VUV9078.64000 XPF