20 فرنك سويسري إلى ساماني طاجيكي

تحويل XPF إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ xpf
١٫٩٨ tjs

1.00000 XPF = 0.09914 TJS

Mid-market exchange rate at 04:15
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351718.26240.92383.20.8071351.546431.3709
1 SGD0.739809113.51070.68285961.55210.5971261.144061.0142
1 ZAR0.05475730.074015510.05054214.555810.04419650.08467840.0750668
1 EUR1.08341.4644319.7855190.13890.874451.67541.48523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Tajikistani Somoni
1 XPF0.09914 TJS
5 XPF0.49569 TJS
10 XPF0.99139 TJS
20 XPF1.98277 TJS
50 XPF4.95693 TJS
100 XPF9.91387 TJS
250 XPF24.78468 TJS
500 XPF49.56935 TJS
1000 XPF99.13870 TJS
2000 XPF198.27740 TJS
5000 XPF495.69350 TJS
10000 XPF991.38700 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / فرنك الـ CFP
1 TJS10.08690 XPF
5 TJS50.43450 XPF
10 TJS100.86900 XPF
20 TJS201.73800 XPF
50 TJS504.34500 XPF
100 TJS1008.69000 XPF
250 TJS2521.72500 XPF
500 TJS5043.45000 XPF
1000 TJS10086.90000 XPF
2000 TJS20173.80000 XPF
5000 TJS50434.50000 XPF
10000 TJS100869.00000 XPF