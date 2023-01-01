100 فرنك سويسري إلى بات تايلاندي

تحويل XPF إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ xpf
٣٢٫٢٩ thb

1.00000 XPF = 0.32294 THB

Mid-market exchange rate at 04:13
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.874451.083490.13351.485231.675660.962818.7667
1 GBP1.1435811.23895103.0741.698481.916251.1010321.4611
1 USD0.9230.807135183.1951.37091.546670.888717.322
1 INR0.01109470.009701730.0120210.01647820.01859090.01068210.20821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / باهت تايلندي
1 XPF0.32294 THB
5 XPF1.61468 THB
10 XPF3.22937 THB
20 XPF6.45874 THB
50 XPF16.14685 THB
100 XPF32.29370 THB
250 XPF80.73425 THB
500 XPF161.46850 THB
1000 XPF322.93700 THB
2000 XPF645.87400 THB
5000 XPF1614.68500 THB
10000 XPF3229.37000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / فرنك الـ CFP
1 THB3.09657 XPF
5 THB15.48285 XPF
10 THB30.96570 XPF
20 THB61.93140 XPF
50 THB154.82850 XPF
100 THB309.65700 XPF
250 THB774.14250 XPF
500 THB1548.28500 XPF
1000 THB3096.57000 XPF
2000 THB6193.14000 XPF
5000 THB15482.85000 XPF
10000 THB30965.70000 XPF