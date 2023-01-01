1 فرنك سويسري إلى سيدي غاني

تحويل XPF إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١ xpf
٠٫١١ ghs

1.00000 XPF = 0.10701 GHS

Mid-market exchange rate at 02:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.083790.18441.485541.675870.963118.7724
1 GBP1.1437711.2395103.151.699111.91681.1015721.4712
1 USD0.922750.806777183.2191.37081.546430.888517.3225
1 INR0.01108840.009694620.012016510.01647220.01858270.01067660.208156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Ghanaian Cedi
1 XPF0.10701 GHS
5 XPF0.53502 GHS
10 XPF1.07005 GHS
20 XPF2.14010 GHS
50 XPF5.35025 GHS
100 XPF10.70050 GHS
250 XPF26.75125 GHS
500 XPF53.50250 GHS
1000 XPF107.00500 GHS
2000 XPF214.01000 GHS
5000 XPF535.02500 GHS
10000 XPF1070.05000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / فرنك الـ CFP
1 GHS9.34534 XPF
5 GHS46.72670 XPF
10 GHS93.45340 XPF
20 GHS186.90680 XPF
50 GHS467.26700 XPF
100 GHS934.53400 XPF
250 GHS2336.33500 XPF
500 GHS4672.67000 XPF
1000 GHS9345.34000 XPF
2000 GHS18690.68000 XPF
5000 GHS46726.70000 XPF
10000 GHS93453.40000 XPF