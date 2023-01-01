ألف فرنك غرب إفريقي إلى دينار تونسي

تحويل XOF إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xof
٥٫٠٦٩ tnd

1.00000 XOF = 0.00507 TND

Mid-market exchange rate at 23:41
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8054451.36890.92151.5410.15651.35075844.032
1 GBP1.2415511.699561.144031.9119912.60981.677021047.91
1 CAD0.7305140.58838810.673161.124997.419460.986741616.577
1 EUR1.08520.87411.4855311.6712111.02181.46583915.944

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Tunisian Dinar
1 XOF0.00507 TND
5 XOF0.02534 TND
10 XOF0.05069 TND
20 XOF0.10137 TND
50 XOF0.25344 TND
100 XOF0.50687 TND
250 XOF1.26718 TND
500 XOF2.53435 TND
1000 XOF5.06871 TND
2000 XOF10.13742 TND
5000 XOF25.34355 TND
10000 XOF50.68710 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 TND197.28900 XOF
5 TND986.44500 XOF
10 TND1972.89000 XOF
20 TND3945.78000 XOF
50 TND9864.45000 XOF
100 TND19728.90000 XOF
250 TND49322.25000 XOF
500 TND98644.50000 XOF
1000 TND197289.00000 XOF
2000 TND394578.00000 XOF
5000 TND986445.00000 XOF
10000 TND1972890.00000 XOF