5000 فرنك غرب إفريقي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل XOF إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ xof
١٤٨٫٤٢ szl

1.00000 XOF = 0.02968 SZL

Mid-market exchange rate at 01:01
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8053481.36870.921251.5392910.15481.3505843.932
1 GBP1.241711.699511.14391.9113412.60921.676921047.91
1 CAD0.730620.58840310.6730731.124647.41930.986703616.594
1 EUR1.08550.87421.4857211.670911.0231.46597916.088

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Swazi Lilangeni
1 XOF0.02968 SZL
5 XOF0.14842 SZL
10 XOF0.29684 SZL
20 XOF0.59368 SZL
50 XOF1.48421 SZL
100 XOF2.96842 SZL
250 XOF7.42105 SZL
500 XOF14.84210 SZL
1000 XOF29.68420 SZL
2000 XOF59.36840 SZL
5000 XOF148.42100 SZL
10000 XOF296.84200 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 SZL33.68790 XOF
5 SZL168.43950 XOF
10 SZL336.87900 XOF
20 SZL673.75800 XOF
50 SZL1684.39500 XOF
100 SZL3368.79000 XOF
250 SZL8421.97500 XOF
500 SZL16843.95000 XOF
1000 SZL33687.90000 XOF
2000 SZL67375.80000 XOF
5000 SZL168439.50000 XOF
10000 SZL336879.00000 XOF