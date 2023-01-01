1 فرنك غرب إفريقي إلى كرونة سويدية

تحويل XOF إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1 xof
0.02 sek

1.00000 XOF = 0.01723 SEK

Mid-market exchange rate at 00:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873951.085290.25991.485151.669150.96318.774
1 GBP1.1442311.2417103.2771.699331.909871.1018921.4814
1 USD0.92150.805348183.17351.368551.538110.8873517.3
1 INR0.01107910.009682740.012023110.01645420.01849270.01066870.207999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الكرونا السويدية
1 XOF0.01723 SEK
5 XOF0.08615 SEK
10 XOF0.17230 SEK
20 XOF0.34461 SEK
50 XOF0.86152 SEK
100 XOF1.72303 SEK
250 XOF4.30757 SEK
500 XOF8.61515 SEK
1000 XOF17.23030 SEK
2000 XOF34.46060 SEK
5000 XOF86.15150 SEK
10000 XOF172.30300 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 SEK58.03730 XOF
5 SEK290.18650 XOF
10 SEK580.37300 XOF
20 SEK1160.74600 XOF
50 SEK2901.86500 XOF
100 SEK5803.73000 XOF
250 SEK14509.32500 XOF
500 SEK29018.65000 XOF
1000 SEK58037.30000 XOF
2000 SEK116074.60000 XOF
5000 SEK290186.50000 XOF
10000 SEK580373.00000 XOF