1 فرنك غرب إفريقي إلى روبية سيشيلية

تحويل XOF إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1 xof
0.02 scr

1.00000 XOF = 0.02079 SCR

Mid-market exchange rate at 00:20
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.805381.36860.921551.5381110.15561.35055843.916
1 GBP1.2416511.699321.144231.9097912.60971.676911047.85
1 CAD0.7306740.5884710.6733391.123857.420430.986811616.627
1 EUR1.085150.873951.4851411.6690811.02031.46555915.775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / روبية سيشيل
1 XOF0.02079 SCR
5 XOF0.10395 SCR
10 XOF0.20791 SCR
20 XOF0.41581 SCR
50 XOF1.03953 SCR
100 XOF2.07905 SCR
250 XOF5.19763 SCR
500 XOF10.39525 SCR
1000 XOF20.79050 SCR
2000 XOF41.58100 SCR
5000 XOF103.95250 SCR
10000 XOF207.90500 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 SCR48.09880 XOF
5 SCR240.49400 XOF
10 SCR480.98800 XOF
20 SCR961.97600 XOF
50 SCR2404.94000 XOF
100 SCR4809.88000 XOF
250 SCR12024.70000 XOF
500 SCR24049.40000 XOF
1000 SCR48098.80000 XOF
2000 SCR96197.60000 XOF
5000 SCR240494.00000 XOF
10000 SCR480988.00000 XOF