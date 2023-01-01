10 فرنك غرب إفريقي إلى متكال موزمبيقي

تحويل XOF إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

10 xof
1.04 mzn

1.00000 XOF = 0.10415 MZN

Mid-market exchange rate at 23:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873751.0853590.28591.484811.667720.9628518.7718
1 GBP1.1444911.24215103.3291.699321.908651.1019721.4837
1 USD0.921350.805056183.1861.368051.536570.887117.2956
1 INR0.01107590.009677780.012021310.01644570.01847150.01066410.207915

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / ميثامبيكان
1 XOF0.10415 MZN
5 XOF0.52076 MZN
10 XOF1.04153 MZN
20 XOF2.08306 MZN
50 XOF5.20765 MZN
100 XOF10.41530 MZN
250 XOF26.03825 MZN
500 XOF52.07650 MZN
1000 XOF104.15300 MZN
2000 XOF208.30600 MZN
5000 XOF520.76500 MZN
10000 XOF1041.53000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MZN9.60122 XOF
5 MZN48.00610 XOF
10 MZN96.01220 XOF
20 MZN192.02440 XOF
50 MZN480.06100 XOF
100 MZN960.12200 XOF
250 MZN2400.30500 XOF
500 MZN4800.61000 XOF
1000 MZN9601.22000 XOF
2000 MZN19202.44000 XOF
5000 MZN48006.10000 XOF
10000 MZN96012.20000 XOF