10 فرنك غرب إفريقي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل XOF إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xof
٠٫٠٣ bam

1.00000 XOF = 0.00295 BAM

Mid-market exchange rate at 22:29
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8054121.368350.921851.5368110.15571.35045844.693
1 GBP1.241611.698941.144561.908112.60931.676721048.77
1 CAD0.7308070.58860110.6736791.123117.421860.986919617.308
1 EUR1.08480.87371.4843911.6671311.01691.46497916.323

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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XOF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 XOF0.00295 BAM
5 XOF0.01475 BAM
10 XOF0.02950 BAM
20 XOF0.05899 BAM
50 XOF0.14749 BAM
100 XOF0.29497 BAM
250 XOF0.73743 BAM
500 XOF1.47486 BAM
1000 XOF2.94973 BAM
2000 XOF5.89946 BAM
5000 XOF14.74865 BAM
10000 XOF29.49730 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BAM339.01400 XOF
5 BAM1695.07000 XOF
10 BAM3390.14000 XOF
20 BAM6780.28000 XOF
50 BAM16950.70000 XOF
100 BAM33901.40000 XOF
250 BAM84753.50000 XOF
500 BAM169507.00000 XOF
1000 BAM339014.00000 XOF
2000 BAM678028.00000 XOF
5000 BAM1695070.00000 XOF
10000 BAM3390140.00000 XOF