5 دولار شرق الكاريبي إلى فرنك سويسري

تحويل XCD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥ xcd
١٫٦٤ chf

1.00000 XCD = 0.32782 CHF

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.2091.537280.8058341.3684583.1751.350750.92215
1 ZAR0.054917910.08442410.04425470.07515244.56780.07418040.0506436
1 AUD0.650511.84510.5241950.89017754.10530.8786630.599871
1 GBP1.2409522.59651.9076911.69818103.2161.676211.14436

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / الفرنك السويسري
1 XCD0.32782 CHF
5 XCD1.63911 CHF
10 XCD3.27823 CHF
20 XCD6.55646 CHF
50 XCD16.39115 CHF
100 XCD32.78230 CHF
250 XCD81.95575 CHF
500 XCD163.91150 CHF
1000 XCD327.82300 CHF
2000 XCD655.64600 CHF
5000 XCD1639.11500 CHF
10000 XCD3278.23000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار شرق الكاريبي
1 CHF3.05043 XCD
5 CHF15.25215 XCD
10 CHF30.50430 XCD
20 CHF61.00860 XCD
50 CHF152.52150 XCD
100 CHF305.04300 XCD
250 CHF762.60750 XCD
500 CHF1525.21500 XCD
1000 CHF3050.43000 XCD
2000 CHF6100.86000 XCD
5000 CHF15252.15000 XCD
10000 CHF30504.30000 XCD