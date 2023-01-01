5 فرنك وسط إفريقي إلى شلن كيني

تحويل XAF إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

٥ xaf
١ kes

1.00000 XAF = 0.24571 KES

Mid-market exchange rate at 19:44
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أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.19941.367850.921850.8051851.35041.5357483.175
1 ZAR0.054946910.07515910.05065160.04424240.07420020.08438434.57021
1 CAD0.73107413.305110.6739250.588650.9872431.1227460.8071
1 EUR1.084819.74271.4838410.87351.464911.6659890.2282

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

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XAF إلى CAD

XAF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / شلن كيني
1 XAF0.24571 KES
5 XAF1.22853 KES
10 XAF2.45707 KES
20 XAF4.91414 KES
50 XAF12.28535 KES
100 XAF24.57070 KES
250 XAF61.42675 KES
500 XAF122.85350 KES
1000 XAF245.70700 KES
2000 XAF491.41400 KES
5000 XAF1228.53500 KES
10000 XAF2457.07000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / فرنك فرنك بيك
1 KES4.06989 XAF
5 KES20.34945 XAF
10 KES40.69890 XAF
20 KES81.39780 XAF
50 KES203.49450 XAF
100 KES406.98900 XAF
250 KES1017.47250 XAF
500 KES2034.94500 XAF
1000 KES4069.89000 XAF
2000 KES8139.78000 XAF
5000 KES20349.45000 XAF
10000 KES40698.90000 XAF