ألف بيزو أوروغواي إلى دولار كندي

تحويل UYU إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uyu
33.43 cad

$U1.000 UYU = C$0.03343 CAD

Mid-market exchange rate at 07:13
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UYU إلى CAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CAD

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8431.11693.6561.5011.6420.94121.942
1 GBP1.18611.323111.111.7811.9481.11626.031
1 USD0.8960.756183.9551.3461.4720.84419.669
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.234

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أوروغواي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UYU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UYU الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / دولار كندي
1 UYU٠٫٠٣٣٤٣ CAD
5 UYU٠٫١٦٧١٣ CAD
10 UYU٠٫٣٣٤٢٦ CAD
20 UYU٠٫٦٦٨٥١ CAD
50 UYU١٫٦٧١٢٩ CAD
100 UYU٣٫٣٤٢٥٧ CAD
250 UYU٨٫٣٥٦٤٣ CAD
500 UYU١٦٫٧١٢٨٥ CAD
1000 UYU٣٣٫٤٢٥٧٠ CAD
2000 UYU٦٦٫٨٥١٤٠ CAD
5000 UYU١٦٧٫١٢٨٥٠ CAD
10000 UYU٣٣٤٫٢٥٧٠٠ CAD
معدلات التحويل دولار كندي / البيزو االأوروجواي
1 CAD٢٩٫٩١٧١٠ UYU
5 CAD١٤٩٫٥٨٥٥٠ UYU
10 CAD٢٩٩٫١٧١٠٠ UYU
20 CAD٥٩٨٫٣٤٢٠٠ UYU
50 CAD١٬٤٩٥٫٨٥٥٠٠ UYU
100 CAD٢٬٩٩١٫٧١٠٠٠ UYU
250 CAD٧٬٤٧٩٫٢٧٥٠٠ UYU
500 CAD١٤٬٩٥٨٫٥٥٠٠٠ UYU
1000 CAD٢٩٬٩١٧٫١٠٠٠٠ UYU
2000 CAD٥٩٬٨٣٤٫٢٠٠٠٠ UYU
5000 CAD١٤٩٬٥٨٥٫٥٠٠٠٠ UYU
10000 CAD٢٩٩٬١٧١٫٠٠٠٠٠ UYU