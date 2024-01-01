1 دولار أمريكي إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

تحويل USD إلى ANG بسعر الصرف الحقيقي

1 usd
1.79 ang

$1.000 USD = ƒ1.790 ANG

Mid-market exchange rate at 23:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63611.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6940.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.2260.966116.66110.6830.5775.29913.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ANG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 USD١٫٧٩٠٠٠ ANG
5 USD٨٫٩٥٠٠٠ ANG
10 USD١٧٫٩٠٠٠٠ ANG
20 USD٣٥٫٨٠٠٠٠ ANG
50 USD٨٩٫٥٠٠٠٠ ANG
100 USD١٧٩٫٠٠٠٠٠ ANG
250 USD٤٤٧٫٥٠٠٠٠ ANG
500 USD٨٩٥٫٠٠٠٠٠ ANG
1000 USD١٬٧٩٠٫٠٠٠٠٠ ANG
2000 USD٣٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ ANG
5000 USD٨٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ ANG
10000 USD١٧٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ ANG
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / دولار أمريكي
1 ANG٠٫٥٥٨٦٦ USD
5 ANG٢٫٧٩٣٣٠ USD
10 ANG٥٫٥٨٦٥٩ USD
20 ANG١١٫١٧٣١٨ USD
50 ANG٢٧٫٩٣٢٩٥ USD
100 ANG٥٥٫٨٦٥٩٠ USD
250 ANG١٣٩٫٦٦٤٧٥ USD
500 ANG٢٧٩٫٣٢٩٥٠ USD
1000 ANG٥٥٨٫٦٥٩٠٠ USD
2000 ANG١٬١١٧٫٣١٨٠٠ USD
5000 ANG٢٬٧٩٣٫٢٩٥٠٠ USD
10000 ANG٥٬٥٨٦٫٥٩٠٠٠ USD