ألف شلن أوغندي إلى رينغيت ماليزي

تحويل UGX إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ugx
1.17 myr

Ush1.000 UGX = RM0.001170 MYR

Mid-market exchange rate at 05:40
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

UGX إلى MYR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

MYR

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4740.8971.3040.75683.9511,589.71.346
1 AUD0.67910.6090.8850.51356.9651,078.690.914
1 EUR1.1151.64311.4540.84393.5761,771.961.501
1 SGD0.7671.130.68810.5864.3771,219.051.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for شلن أوغندي

UGX إلى USD

UGX إلى AUD

UGX إلى EUR

UGX إلى SGD

UGX إلى GBP

UGX إلى INR

UGX إلى NGN

UGX إلى CAD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل شلن أوغندي / رينغيت ماليزي
1 UGX٠٫٠٠١١٧ MYR
5 UGX٠٫٠٠٥٨٥ MYR
10 UGX٠٫٠١١٧٠ MYR
20 UGX٠٫٠٢٣٤٠ MYR
50 UGX٠٫٠٥٨٥٠ MYR
100 UGX٠٫١١٦٩٩ MYR
250 UGX٠٫٢٩٢٤٨ MYR
500 UGX٠٫٥٨٤٩٦ MYR
1000 UGX١٫١٦٩٩٢ MYR
2000 UGX٢٫٣٣٩٨٤ MYR
5000 UGX٥٫٨٤٩٦٠ MYR
10000 UGX١١٫٦٩٩٢٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / شلن أوغندي
1 MYR٨٥٤٫٧٦٠٠٠ UGX
5 MYR٤٬٢٧٣٫٨٠٠٠٠ UGX
10 MYR٨٬٥٤٧٫٦٠٠٠٠ UGX
20 MYR١٧٬٠٩٥٫٢٠٠٠٠ UGX
50 MYR٤٢٬٧٣٨٫٠٠٠٠٠ UGX
100 MYR٨٥٬٤٧٦٫٠٠٠٠٠ UGX
250 MYR٢١٣٬٦٩٠٫٠٠٠٠٠ UGX
500 MYR٤٢٧٬٣٨٠٫٠٠٠٠٠ UGX
1000 MYR٨٥٤٬٧٦٠٫٠٠٠٠٠ UGX
2000 MYR١٬٧٠٩٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ UGX
5000 MYR٤٬٢٧٣٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 MYR٨٬٥٤٧٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX