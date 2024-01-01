1 هريفنا أوكرانية إلى جنيه مانكس

تحويل UAH إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
0.02 imp

1.000 UAH = 0.02034 IMP

Mid-market exchange rate at 06:48
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٩٢٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٥١٨٫٦٩٦١٫٥١٣
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٧٦٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٥٢٠٫٤٢٩١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠٤٤1١٫٧٠٥١٫٧٢٦٢٣٫٩١٧١٫٩٣٦

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه جزيرة مان
1 UAH٠٫٠٢٠٣٤ IMP
5 UAH٠٫١٠١٧٠ IMP
10 UAH٠٫٢٠٣٤٠ IMP
20 UAH٠٫٤٠٦٨١ IMP
50 UAH١٫٠١٧٠٢ IMP
100 UAH٢٫٠٣٤٠٣ IMP
250 UAH٥٫٠٨٥٠٨ IMP
500 UAH١٠٫١٧٠١٥ IMP
1000 UAH٢٠٫٣٤٠٣٠ IMP
2000 UAH٤٠٫٦٨٠٦٠ IMP
5000 UAH١٠١٫٧٠١٥٠ IMP
10000 UAH٢٠٣٫٤٠٣٠٠ IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / هريفنيا الأوكرانية
1 IMP٤٩٫١٦٣٥٠ UAH
5 IMP٢٤٥٫٨١٧٥٠ UAH
10 IMP٤٩١٫٦٣٥٠٠ UAH
20 IMP٩٨٣٫٢٧٠٠٠ UAH
50 IMP٢٬٤٥٨٫١٧٥٠٠ UAH
100 IMP٤٬٩١٦٫٣٥٠٠٠ UAH
250 IMP١٢٬٢٩٠٫٨٧٥٠٠ UAH
500 IMP٢٤٬٥٨١٫٧٥٠٠٠ UAH
1000 IMP٤٩٬١٦٣٫٥٠٠٠٠ UAH
2000 IMP٩٨٬٣٢٧٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 IMP٢٤٥٬٨١٧٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 IMP٤٩١٬٦٣٥٫٠٠٠٠٠ UAH