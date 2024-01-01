شلن تنزاني إلى كيات ميانماري

تحويل TZS إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
776.16 mmk

tzs1.000 TZS = K0.7762 MMK

Mid-market exchange rate at 03:08
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TZS إلى MMK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MMK

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4720.75517.75783.9460.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62464.4080.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06757.0450.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Myanma Kyat
1 TZS٠٫٧٧٦١٦ MMK
5 TZS٣٫٨٨٠٧٩ MMK
10 TZS٧٫٧٦١٥٨ MMK
20 TZS١٥٫٥٢٣١٦ MMK
50 TZS٣٨٫٨٠٧٩٠ MMK
100 TZS٧٧٫٦١٥٨٠ MMK
250 TZS١٩٤٫٠٣٩٥٠ MMK
500 TZS٣٨٨٫٠٧٩٠٠ MMK
1000 TZS٧٧٦٫١٥٨٠٠ MMK
2000 TZS١٬٥٥٢٫٣١٦٠٠ MMK
5000 TZS٣٬٨٨٠٫٧٩٠٠٠ MMK
10000 TZS٧٬٧٦١٫٥٨٠٠٠ MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / الشلن التنزاني
1 MMK١٫٢٨٨٤٠ TZS
5 MMK٦٫٤٤٢٠٠ TZS
10 MMK١٢٫٨٨٤٠٠ TZS
20 MMK٢٥٫٧٦٨٠٠ TZS
50 MMK٦٤٫٤٢٠٠٠ TZS
100 MMK١٢٨٫٨٤٠٠٠ TZS
250 MMK٣٢٢٫١٠٠٠٠ TZS
500 MMK٦٤٤٫٢٠٠٠٠ TZS
1000 MMK١٬٢٨٨٫٤٠٠٠٠ TZS
2000 MMK٢٬٥٧٦٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 MMK٦٬٤٤٢٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MMK١٢٬٨٨٤٫٠٠٠٠٠ TZS