20 شلن تنزاني إلى دولار بهامي

تحويل TZS إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

20 tzs
0.01 bsd

1.000 TZS = 0.0003924 BSD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١٦١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٦٩١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٣١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٨١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار البهامي
1 TZS٠٫٠٠٠٣٩ BSD
5 TZS٠٫٠٠١٩٦ BSD
10 TZS٠٫٠٠٣٩٢ BSD
20 TZS٠٫٠٠٧٨٥ BSD
50 TZS٠٫٠١٩٦٢ BSD
100 TZS٠٫٠٣٩٢٤ BSD
250 TZS٠٫٠٩٨٠٩ BSD
500 TZS٠٫١٩٦١٨ BSD
1000 TZS٠٫٣٩٢٣٦ BSD
2000 TZS٠٫٧٨٤٧٢ BSD
5000 TZS١٫٩٦١٨٠ BSD
10000 TZS٣٫٩٢٣٦٠ BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / الشلن التنزاني
1 BSD٢٬٥٤٨٫٦٨٠٠٠ TZS
5 BSD١٢٬٧٤٣٫٤٠٠٠٠ TZS
10 BSD٢٥٬٤٨٦٫٨٠٠٠٠ TZS
20 BSD٥٠٬٩٧٣٫٦٠٠٠٠ TZS
50 BSD١٢٧٬٤٣٤٫٠٠٠٠٠ TZS
100 BSD٢٥٤٬٨٦٨٫٠٠٠٠٠ TZS
250 BSD٦٣٧٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 BSD١٬٢٧٤٬٣٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 BSD٢٬٥٤٨٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BSD٥٬٠٩٧٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BSD١٢٬٧٤٣٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BSD٢٥٬٤٨٦٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS