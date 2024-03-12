1 ليرة تركية إلى دولار سنغافوري

تحويل TRY إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 try
0.04 sgd

1.000 TRY = 0.04157 SGD

Mid-market exchange rate at 14:58
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٣١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٦١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٦٢١٫٧٢٤١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٨١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨١٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار سنغافورة
1 TRY٠٫٠٤١٥٧ SGD
5 TRY٠٫٢٠٧٨٣ SGD
10 TRY٠٫٤١٥٦٥ SGD
20 TRY٠٫٨٣١٣١ SGD
50 TRY٢٫٠٧٨٢٧ SGD
100 TRY٤٫١٥٦٥٤ SGD
250 TRY١٠٫٣٩١٣٥ SGD
500 TRY٢٠٫٧٨٢٧٠ SGD
1000 TRY٤١٫٥٦٥٤٠ SGD
2000 TRY٨٣٫١٣٠٨٠ SGD
5000 TRY٢٠٧٫٨٢٧٠٠ SGD
10000 TRY٤١٥٫٦٥٤٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / ليرة تركية
1 SGD٢٤٫٠٥٨٥٠ TRY
5 SGD١٢٠٫٢٩٢٥٠ TRY
10 SGD٢٤٠٫٥٨٥٠٠ TRY
20 SGD٤٨١٫١٧٠٠٠ TRY
50 SGD١٬٢٠٢٫٩٢٥٠٠ TRY
100 SGD٢٬٤٠٥٫٨٥٠٠٠ TRY
250 SGD٦٬٠١٤٫٦٢٥٠٠ TRY
500 SGD١٢٬٠٢٩٫٢٥٠٠٠ TRY
1000 SGD٢٤٬٠٥٨٫٥٠٠٠٠ TRY
2000 SGD٤٨٬١١٧٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 SGD١٢٠٬٢٩٢٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 SGD٢٤٠٬٥٨٥٫٠٠٠٠٠ TRY