5,000 ليرة تركية إلى روبل روسي

تحويل TRY إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

5,000 try
14,333.35 rub

1.000 TRY = 2.867 RUB

Mid-market exchange rate at 14:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٢٤١٫٤٧٣١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٥٣١٫٧٢٣١٫٩٣٥١٫١٢٢٢١٫٤٧٢
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٨١٤١٫٣٤٩١٫٥١٥٠٫٨٧٩١٦٫٨١٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الروبل الروسي
1 TRY٢٫٨٦٦٦٧ RUB
5 TRY١٤٫٣٣٣٣٥ RUB
10 TRY٢٨٫٦٦٦٧٠ RUB
20 TRY٥٧٫٣٣٣٤٠ RUB
50 TRY١٤٣٫٣٣٣٥٠ RUB
100 TRY٢٨٦٫٦٦٧٠٠ RUB
250 TRY٧١٦٫٦٦٧٥٠ RUB
500 TRY١٬٤٣٣٫٣٣٥٠٠ RUB
1000 TRY٢٬٨٦٦٫٦٧٠٠٠ RUB
2000 TRY٥٬٧٣٣٫٣٤٠٠٠ RUB
5000 TRY١٤٬٣٣٣٫٣٥٠٠٠ RUB
10000 TRY٢٨٬٦٦٦٫٧٠٠٠٠ RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / ليرة تركية
1 RUB٠٫٣٤٨٨٤ TRY
5 RUB١٫٧٤٤١٩ TRY
10 RUB٣٫٤٨٨٣٧ TRY
20 RUB٦٫٩٧٦٧٤ TRY
50 RUB١٧٫٤٤١٨٥ TRY
100 RUB٣٤٫٨٨٣٧٠ TRY
250 RUB٨٧٫٢٠٩٢٥ TRY
500 RUB١٧٤٫٤١٨٥٠ TRY
1000 RUB٣٤٨٫٨٣٧٠٠ TRY
2000 RUB٦٩٧٫٦٧٤٠٠ TRY
5000 RUB١٬٧٤٤٫١٨٥٠٠ TRY
10000 RUB٣٬٤٨٨٫٣٧٠٠٠ TRY