1 ليرة تركية إلى جنيه جيرنزي

تحويل TRY إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1 try
0.02 ggp

1.000 TRY = 0.02444 GGP

Mid-market exchange rate at 13:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٤٤١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٦١٠٥٫٦٦٤١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٧٧
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٨٦١٫٣٥١١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٢٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه غيرنسي
1 TRY٠٫٠٢٤٤٤ GGP
5 TRY٠٫١٢٢٢٢ GGP
10 TRY٠٫٢٤٤٤٤ GGP
20 TRY٠٫٤٨٨٨٨ GGP
50 TRY١٫٢٢٢٢١ GGP
100 TRY٢٫٤٤٤٤٢ GGP
250 TRY٦٫١١١٠٥ GGP
500 TRY١٢٫٢٢٢١٠ GGP
1000 TRY٢٤٫٤٤٤٢٠ GGP
2000 TRY٤٨٫٨٨٨٤٠ GGP
5000 TRY١٢٢٫٢٢١٠٠ GGP
10000 TRY٢٤٤٫٤٤٢٠٠ GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / ليرة تركية
1 GGP٤٠٫٩٠٩٥٠ TRY
5 GGP٢٠٤٫٥٤٧٥٠ TRY
10 GGP٤٠٩٫٠٩٥٠٠ TRY
20 GGP٨١٨٫١٩٠٠٠ TRY
50 GGP٢٬٠٤٥٫٤٧٥٠٠ TRY
100 GGP٤٬٠٩٠٫٩٥٠٠٠ TRY
250 GGP١٠٬٢٢٧٫٣٧٥٠٠ TRY
500 GGP٢٠٬٤٥٤٫٧٥٠٠٠ TRY
1000 GGP٤٠٬٩٠٩٫٥٠٠٠٠ TRY
2000 GGP٨١٬٨١٩٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 GGP٢٠٤٬٥٤٧٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 GGP٤٠٩٬٠٩٥٫٠٠٠٠٠ TRY