ألف دينار تونسي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل TND إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tnd
193,837 xof

1.000 TND = 193.8 XOF

Mid-market exchange rate at 10:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٨١١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٠١١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧١١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 TND١٩٣٫٨٣٧٠٠ XOF
5 TND٩٦٩٫١٨٥٠٠ XOF
10 TND١٬٩٣٨٫٣٧٠٠٠ XOF
20 TND٣٬٨٧٦٫٧٤٠٠٠ XOF
50 TND٩٬٦٩١٫٨٥٠٠٠ XOF
100 TND١٩٬٣٨٣٫٧٠٠٠٠ XOF
250 TND٤٨٬٤٥٩٫٢٥٠٠٠ XOF
500 TND٩٦٬٩١٨٫٥٠٠٠٠ XOF
1000 TND١٩٣٬٨٣٧٫٠٠٠٠٠ XOF
2000 TND٣٨٧٬٦٧٤٫٠٠٠٠٠ XOF
5000 TND٩٦٩٬١٨٥٫٠٠٠٠٠ XOF
10000 TND١٬٩٣٨٬٣٧٠٫٠٠٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Tunisian Dinar
1 XOF٠٫٠٠٥١٦ TND
5 XOF٠٫٠٢٥٧٩ TND
10 XOF٠٫٠٥١٥٩ TND
20 XOF٠٫١٠٣١٨ TND
50 XOF٠٫٢٥٧٩٥ TND
100 XOF٠٫٥١٥٩٠ TND
250 XOF١٫٢٨٩٧٤ TND
500 XOF٢٫٥٧٩٤٨ TND
1000 XOF٥٫١٥٨٩٦ TND
2000 XOF١٠٫٣١٧٩٢ TND
5000 XOF٢٥٫٧٩٤٨٠ TND
10000 XOF٥١٫٥٨٩٦٠ TND