1 دينار تونسي إلى تالا ساموي

تحويل TND إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
0.88 wst

1.000 TND = 0.8766 WST

Mid-market exchange rate at 10:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٨٧١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧1١٫٢٨١٠٥٫٩١١١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢٢٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٢١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

TND إلى USD

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TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Samoan Tala
1 TND٠٫٨٧٦٦٠ WST
5 TND٤٫٣٨٣٠٢ WST
10 TND٨٫٧٦٦٠٤ WST
20 TND١٧٫٥٣٢٠٨ WST
50 TND٤٣٫٨٣٠٢٠ WST
100 TND٨٧٫٦٦٠٤٠ WST
250 TND٢١٩٫١٥١٠٠ WST
500 TND٤٣٨٫٣٠٢٠٠ WST
1000 TND٨٧٦٫٦٠٤٠٠ WST
2000 TND١٬٧٥٣٫٢٠٨٠٠ WST
5000 TND٤٬٣٨٣٫٠٢٠٠٠ WST
10000 TND٨٬٧٦٦٫٠٤٠٠٠ WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Tunisian Dinar
1 WST١٫١٤٠٧٧ TND
5 WST٥٫٧٠٣٨٥ TND
10 WST١١٫٤٠٧٧٠ TND
20 WST٢٢٫٨١٥٤٠ TND
50 WST٥٧٫٠٣٨٥٠ TND
100 WST١١٤٫٠٧٧٠٠ TND
250 WST٢٨٥٫١٩٢٥٠ TND
500 WST٥٧٠٫٣٨٥٠٠ TND
1000 WST١٬١٤٠٫٧٧٠٠٠ TND
2000 WST٢٬٢٨١٫٥٤٠٠٠ TND
5000 WST٥٬٧٠٣٫٨٥٠٠٠ TND
10000 WST١١٬٤٠٧٫٧٠٠٠٠ TND