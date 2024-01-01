2,000 دينار تونسي إلى كرونة سويدية

تحويل TND إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

2,000 tnd
6,601.92 sek

1.000 TND = 3.301 SEK

Mid-market exchange rate at 10:19
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الكرونا السويدية
1 TND٣٫٣٠٠٩٦ SEK
5 TND١٦٫٥٠٤٨٠ SEK
10 TND٣٣٫٠٠٩٦٠ SEK
20 TND٦٦٫٠١٩٢٠ SEK
50 TND١٦٥٫٠٤٨٠٠ SEK
100 TND٣٣٠٫٠٩٦٠٠ SEK
250 TND٨٢٥٫٢٤٠٠٠ SEK
500 TND١٬٦٥٠٫٤٨٠٠٠ SEK
1000 TND٣٬٣٠٠٫٩٦٠٠٠ SEK
2000 TND٦٬٦٠١٫٩٢٠٠٠ SEK
5000 TND١٦٬٥٠٤٫٨٠٠٠٠ SEK
10000 TND٣٣٬٠٠٩٫٦٠٠٠٠ SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Tunisian Dinar
1 SEK٠٫٣٠٢٩٤ TND
5 SEK١٫٥١٤٧١ TND
10 SEK٣٫٠٢٩٤٢ TND
20 SEK٦٫٠٥٨٨٤ TND
50 SEK١٥٫١٤٧١٠ TND
100 SEK٣٠٫٢٩٤٢٠ TND
250 SEK٧٥٫٧٣٥٥٠ TND
500 SEK١٥١٫٤٧١٠٠ TND
1000 SEK٣٠٢٫٩٤٢٠٠ TND
2000 SEK٦٠٥٫٨٨٤٠٠ TND
5000 SEK١٬٥١٤٫٧١٠٠٠ TND
10000 SEK٣٬٠٢٩٫٤٢٠٠٠ TND