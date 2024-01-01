1 دينار تونسي إلى جنيه جيرزي

تحويل TND إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
0.25 jep

1.000 TND = 0.2526 JEP

Mid-market exchange rate at 09:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٩١٫٤٧٣١٫٦٥١٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣٧١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / جنيه جيرسي
1 TND٠٫٢٥٢٦٠ JEP
5 TND١٫٢٦٣٠١ JEP
10 TND٢٫٥٢٦٠١ JEP
20 TND٥٫٠٥٢٠٢ JEP
50 TND١٢٫٦٣٠٠٥ JEP
100 TND٢٥٫٢٦٠١٠ JEP
250 TND٦٣٫١٥٠٢٥ JEP
500 TND١٢٦٫٣٠٠٥٠ JEP
1000 TND٢٥٢٫٦٠١٠٠ JEP
2000 TND٥٠٥٫٢٠٢٠٠ JEP
5000 TND١٬٢٦٣٫٠٠٥٠٠ JEP
10000 TND٢٬٥٢٦٫٠١٠٠٠ JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Tunisian Dinar
1 JEP٣٫٩٥٨٨١ TND
5 JEP١٩٫٧٩٤٠٥ TND
10 JEP٣٩٫٥٨٨١٠ TND
20 JEP٧٩٫١٧٦٢٠ TND
50 JEP١٩٧٫٩٤٠٥٠ TND
100 JEP٣٩٥٫٨٨١٠٠ TND
250 JEP٩٨٩٫٧٠٢٥٠ TND
500 JEP١٬٩٧٩٫٤٠٥٠٠ TND
1000 JEP٣٬٩٥٨٫٨١٠٠٠ TND
2000 JEP٧٬٩١٧٫٦٢٠٠٠ TND
5000 JEP١٩٬٧٩٤٫٠٥٠٠٠ TND
10000 JEP٣٩٬٥٨٨٫١٠٠٠٠ TND