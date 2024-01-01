10 دينار تونسي إلى روبية هندية

تحويل TND إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

10 tnd
267.33 inr

1.000 TND = 26.73 INR

Mid-market exchange rate at 09:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٩١٫٤٧٣١٫٦٥١٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥٤١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الروبية الهندية
1 TND٢٦٫٧٣٢٩٠ INR
5 TND١٣٣٫٦٦٤٥٠ INR
10 TND٢٦٧٫٣٢٩٠٠ INR
20 TND٥٣٤٫٦٥٨٠٠ INR
50 TND١٬٣٣٦٫٦٤٥٠٠ INR
100 TND٢٬٦٧٣٫٢٩٠٠٠ INR
250 TND٦٬٦٨٣٫٢٢٥٠٠ INR
500 TND١٣٬٣٦٦٫٤٥٠٠٠ INR
1000 TND٢٦٬٧٣٢٫٩٠٠٠٠ INR
2000 TND٥٣٬٤٦٥٫٨٠٠٠٠ INR
5000 TND١٣٣٬٦٦٤٫٥٠٠٠٠ INR
10000 TND٢٦٧٬٣٢٩٫٠٠٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Tunisian Dinar
1 INR٠٫٠٣٧٤١ TND
5 INR٠٫١٨٧٠٤ TND
10 INR٠٫٣٧٤٠٧ TND
20 INR٠٫٧٤٨١٤ TND
50 INR١٫٨٧٠٣٦ TND
100 INR٣٫٧٤٠٧١ TND
250 INR٩٫٣٥١٧٨ TND
500 INR١٨٫٧٠٣٥٥ TND
1000 INR٣٧٫٤٠٧١٠ TND
2000 INR٧٤٫٨١٤٢٠ TND
5000 INR١٨٧٫٠٣٥٥٠ TND
10000 INR٣٧٤٫٠٧١٠٠ TND