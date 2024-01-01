5 دينار تونسي إلى كولون كوستاريكي

تحويل TND إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

5 tnd
825.29 crc

1.000 TND = 165.1 CRC

Mid-market exchange rate at 09:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١٣١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٨١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢٢١٫٤٨٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٤١٫٣٤٨١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / كوستاريكا كولوين
1 TND١٦٥٫٠٥٨٠٠ CRC
5 TND٨٢٥٫٢٩٠٠٠ CRC
10 TND١٬٦٥٠٫٥٨٠٠٠ CRC
20 TND٣٬٣٠١٫١٦٠٠٠ CRC
50 TND٨٬٢٥٢٫٩٠٠٠٠ CRC
100 TND١٦٬٥٠٥٫٨٠٠٠٠ CRC
250 TND٤١٬٢٦٤٫٥٠٠٠٠ CRC
500 TND٨٢٬٥٢٩٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 TND١٦٥٬٠٥٨٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 TND٣٣٠٬١١٦٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 TND٨٢٥٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 TND١٬٦٥٠٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Tunisian Dinar
1 CRC٠٫٠٠٦٠٦ TND
5 CRC٠٫٠٣٠٢٩ TND
10 CRC٠٫٠٦٠٥٨ TND
20 CRC٠٫١٢١١٧ TND
50 CRC٠٫٣٠٢٩٢ TND
100 CRC٠٫٦٠٥٨٥ TND
250 CRC١٫٥١٤٦٢ TND
500 CRC٣٫٠٢٩٢٤ TND
1000 CRC٦٫٠٥٨٤٧ TND
2000 CRC١٢٫١١٦٩٤ TND
5000 CRC٣٠٫٢٩٢٣٥ TND
10000 CRC٦٠٫٥٨٤٧٠ TND