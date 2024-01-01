ألف دينار تونسي إلى كولون كوستاريكي

تحويل TND إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tnd
165,061 crc

1.000 TND = 165.1 CRC

Mid-market exchange rate at 09:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١١١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٧٩١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٣١٫٣٤٨١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / كوستاريكا كولوين
1 TND١٦٥٫٠٦١٠٠ CRC
5 TND٨٢٥٫٣٠٥٠٠ CRC
10 TND١٬٦٥٠٫٦١٠٠٠ CRC
20 TND٣٬٣٠١٫٢٢٠٠٠ CRC
50 TND٨٬٢٥٣٫٠٥٠٠٠ CRC
100 TND١٦٬٥٠٦٫١٠٠٠٠ CRC
250 TND٤١٬٢٦٥٫٢٥٠٠٠ CRC
500 TND٨٢٬٥٣٠٫٥٠٠٠٠ CRC
1000 TND١٦٥٬٠٦١٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 TND٣٣٠٬١٢٢٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 TND٨٢٥٬٣٠٥٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 TND١٬٦٥٠٬٦١٠٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Tunisian Dinar
1 CRC٠٫٠٠٦٠٦ TND
5 CRC٠٫٠٣٠٢٩ TND
10 CRC٠٫٠٦٠٥٨ TND
20 CRC٠٫١٢١١٧ TND
50 CRC٠٫٣٠٢٩٢ TND
100 CRC٠٫٦٠٥٨٤ TND
250 CRC١٫٥١٤٥٩ TND
500 CRC٣٫٠٢٩١٩ TND
1000 CRC٦٫٠٥٨٣٧ TND
2000 CRC١٢٫١١٦٧٤ TND
5000 CRC٣٠٫٢٩١٨٥ TND
10000 CRC٦٠٫٥٨٣٧٠ TND