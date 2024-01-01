5 منات تركمانستاني إلى دونغ فيتنامي

تحويل TMT إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

5 tmt
35,211 vnd

1.000 TMT = 7,042 VND

Mid-market exchange rate at 08:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤١١١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٢١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٦١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Vietnamese Dong
1 TMT٧٬٠٤٢٫١٤٠٠٠ VND
5 TMT٣٥٬٢١٠٫٧٠٠٠٠ VND
10 TMT٧٠٬٤٢١٫٤٠٠٠٠ VND
20 TMT١٤٠٬٨٤٢٫٨٠٠٠٠ VND
50 TMT٣٥٢٬١٠٧٫٠٠٠٠٠ VND
100 TMT٧٠٤٬٢١٤٫٠٠٠٠٠ VND
250 TMT١٬٧٦٠٬٥٣٥٫٠٠٠٠٠ VND
500 TMT٣٬٥٢١٬٠٧٠٫٠٠٠٠٠ VND
1000 TMT٧٬٠٤٢٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ VND
2000 TMT١٤٬٠٨٤٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ VND
5000 TMT٣٥٬٢١٠٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
10000 TMT٧٠٬٤٢١٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Turkmenistani Manat
1 VND٠٫٠٠٠١٤ TMT
5 VND٠٫٠٠٠٧١ TMT
10 VND٠٫٠٠١٤٢ TMT
20 VND٠٫٠٠٢٨٤ TMT
50 VND٠٫٠٠٧١٠ TMT
100 VND٠٫٠١٤٢٠ TMT
250 VND٠٫٠٣٥٥٠ TMT
500 VND٠٫٠٧١٠٠ TMT
1000 VND٠٫١٤٢٠٠ TMT
2000 VND٠٫٢٨٤٠٠ TMT
5000 VND٠٫٧١٠٠١ TMT
10000 VND١٫٤٢٠٠٢ TMT