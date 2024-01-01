ألف منات تركمانستاني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل TMT إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tmt
463.56 nzd

1.000 TMT = 0.4636 NZD

Mid-market exchange rate at 08:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٢١١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨١٧١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار نيوزيلندي
1 TMT٠٫٤٦٣٥٦ NZD
5 TMT٢٫٣١٧٨٠ NZD
10 TMT٤٫٦٣٥٥٩ NZD
20 TMT٩٫٢٧١١٨ NZD
50 TMT٢٣٫١٧٧٩٥ NZD
100 TMT٤٦٫٣٥٥٩٠ NZD
250 TMT١١٥٫٨٨٩٧٥ NZD
500 TMT٢٣١٫٧٧٩٥٠ NZD
1000 TMT٤٦٣٫٥٥٩٠٠ NZD
2000 TMT٩٢٧٫١١٨٠٠ NZD
5000 TMT٢٬٣١٧٫٧٩٥٠٠ NZD
10000 TMT٤٬٦٣٥٫٥٩٠٠٠ NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Turkmenistani Manat
1 NZD٢٫١٥٧٢٣ TMT
5 NZD١٠٫٧٨٦١٥ TMT
10 NZD٢١٫٥٧٢٣٠ TMT
20 NZD٤٣٫١٤٤٦٠ TMT
50 NZD١٠٧٫٨٦١٥٠ TMT
100 NZD٢١٥٫٧٢٣٠٠ TMT
250 NZD٥٣٩٫٣٠٧٥٠ TMT
500 NZD١٬٠٧٨٫٦١٥٠٠ TMT
1000 NZD٢٬١٥٧٫٢٣٠٠٠ TMT
2000 NZD٤٬٣١٤٫٤٦٠٠٠ TMT
5000 NZD١٠٬٧٨٦٫١٥٠٠٠ TMT
10000 NZD٢١٬٥٧٢٫٣٠٠٠٠ TMT