20 ليو روماني إلى دولار سنغافوري

تحويل RON إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

20 ron
5.83 sgd

1.00000 RON = 0.29148 SGD

Mid-market exchange rate at 15:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.073489.32461.468571.651380.9640518.8536
1GBP1.153411.2381103.031.693911.904771.1119421.7465
1USD0.93160.807689183.21651.368151.538460.8980517.5644
1INR0.01119510.009705880.012016810.01644090.01848750.01079170.211069

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / دولار سنغافورة
1 RON0.29148 SGD
5 RON1.45742 SGD
10 RON2.91484 SGD
20 RON5.82968 SGD
50 RON14.57420 SGD
100 RON29.14840 SGD
250 RON72.87100 SGD
500 RON145.74200 SGD
1000 RON291.48400 SGD
2000 RON582.96800 SGD
5000 RON1457.42000 SGD
10000 RON2914.84000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Romanian Leu
1 SGD3.43072 RON
5 SGD17.15360 RON
10 SGD34.30720 RON
20 SGD68.61440 RON
50 SGD171.53600 RON
100 SGD343.07200 RON
250 SGD857.68000 RON
500 SGD1715.36000 RON
1000 SGD3430.72000 RON
2000 SGD6861.44000 RON
5000 SGD17153.60000 RON
10000 SGD34307.20000 RON