ألف ليو روماني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل RON إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ron
361.52 nzd

1.00000 RON = 0.36152 NZD

Mid-market exchange rate at 15:25
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931851.3681.539170.807821.350.898283.2185
1EUR1.0732511.468211.651920.86691.448890.9639589.3143
1CAD0.7309940.68110311.125130.5905110.9868420.65657960.8322
1AUD0.64970.6053580.8887910.524840.8770950.58356154.0671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / دولار نيوزيلندي
1 RON0.36152 NZD
5 RON1.80760 NZD
10 RON3.61520 NZD
20 RON7.23040 NZD
50 RON18.07600 NZD
100 RON36.15200 NZD
250 RON90.38000 NZD
500 RON180.76000 NZD
1000 RON361.52000 NZD
2000 RON723.04000 NZD
5000 RON1807.60000 NZD
10000 RON3615.20000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Romanian Leu
1 NZD2.76610 RON
5 NZD13.83050 RON
10 NZD27.66100 RON
20 NZD55.32200 RON
50 NZD138.30500 RON
100 NZD276.61000 RON
250 NZD691.52500 RON
500 NZD1383.05000 RON
1000 NZD2766.10000 RON
2000 NZD5532.20000 RON
5000 NZD13830.50000 RON
10000 NZD27661.00000 RON