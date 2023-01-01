ألف ليو روماني إلى لوتي ليسوتو

تحويل RON إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 ron
3957.45 lsl

1.00000 RON = 3.95745 LSL

Mid-market exchange rate at 14:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.07489.38961.468371.652690.964118.8124
1GBP1.1536711.23905103.1271.694031.906671.1122521.7034
1USD0.931150.80707183.23051.36721.538820.897717.5162
1INR0.0111870.009696810.012014810.01642670.01848860.01078570.210454

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Lesotho Loti
1 RON3.95745 LSL
5 RON19.78725 LSL
10 RON39.57450 LSL
20 RON79.14900 LSL
50 RON197.87250 LSL
100 RON395.74500 LSL
250 RON989.36250 LSL
500 RON1978.72500 LSL
1000 RON3957.45000 LSL
2000 RON7914.90000 LSL
5000 RON19787.25000 LSL
10000 RON39574.50000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Romanian Leu
1 LSL0.25269 RON
5 LSL1.26344 RON
10 LSL2.52688 RON
20 LSL5.05376 RON
50 LSL12.63440 RON
100 LSL25.26880 RON
250 LSL63.17200 RON
500 LSL126.34400 RON
1000 LSL252.68800 RON
2000 LSL505.37600 RON
5000 LSL1263.44000 RON
10000 LSL2526.88000 RON