10 ليو روماني إلى لوتي ليسوتو

تحويل RON إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

10 ron
39.59 lsl

1.00000 RON = 3.95880 LSL

Mid-market exchange rate at 14:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.073989.38021.468341.652790.964118.82
1GBP1.153811.239103.1211.694081.906891.1123821.7134
1USD0.93120.807103183.22951.36731.539050.897817.5249
1INR0.01118820.009697310.01201510.01642810.01849170.0107870.210561

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Lesotho Loti
1 RON3.95880 LSL
5 RON19.79400 LSL
10 RON39.58800 LSL
20 RON79.17600 LSL
50 RON197.94000 LSL
100 RON395.88000 LSL
250 RON989.70000 LSL
500 RON1979.40000 LSL
1000 RON3958.80000 LSL
2000 RON7917.60000 LSL
5000 RON19794.00000 LSL
10000 RON39588.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Romanian Leu
1 LSL0.25260 RON
5 LSL1.26301 RON
10 LSL2.52602 RON
20 LSL5.05204 RON
50 LSL12.63010 RON
100 LSL25.26020 RON
250 LSL63.15050 RON
500 LSL126.30100 RON
1000 LSL252.60200 RON
2000 LSL505.20400 RON
5000 LSL1263.01000 RON
10000 LSL2526.02000 RON