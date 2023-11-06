5 ليو روماني إلى كرونة دنماركية

تحويل RON إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
7.50 dkk

1.00000 RON = 1.50075 DKK

Mid-market exchange rate at 14:01
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931351.366051.537990.8073631.350050.898283.2332
1EUR1.073711.466731.651340.86691.449550.9644589.3675
1CAD0.7320380.6817911.125870.591020.9882870.65751660.9298
1AUD0.65020.605570.88820610.5249480.8778030.5840154.1182

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / كرونة دانمركية
1 RON1.50075 DKK
5 RON7.50375 DKK
10 RON15.00750 DKK
20 RON30.01500 DKK
50 RON75.03750 DKK
100 RON150.07500 DKK
250 RON375.18750 DKK
500 RON750.37500 DKK
1000 RON1500.75000 DKK
2000 RON3001.50000 DKK
5000 RON7503.75000 DKK
10000 RON15007.50000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Romanian Leu
1 DKK0.66633 RON
5 DKK3.33166 RON
10 DKK6.66331 RON
20 DKK13.32662 RON
50 DKK33.31655 RON
100 DKK66.63310 RON
250 DKK166.58275 RON
500 DKK333.16550 RON
1000 DKK666.33100 RON
2000 DKK1332.66200 RON
5000 DKK3331.65500 RON
10000 DKK6663.31000 RON