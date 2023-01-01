5 ريال قطري إلى فرنك رواندي

تحويل QAR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

5 qar
1677 rwf

1.00000 QAR = 335.41300 RWF

Mid-market exchange rate at 12:19
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.22151.3649285.3750.8052180.93015783.0911.53787
1INR0.012016110.01640083.42910.00967560.01117689.409720.0184792
1CAD0.73265460.97261209.0810.5899460.681476573.7351.12673
1PKR0.003504160.2916220.0047828310.002821610.003259382.744080.00538894

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Rwandan Franc
1 QAR335.41300 RWF
5 QAR1677.06500 RWF
10 QAR3354.13000 RWF
20 QAR6708.26000 RWF
50 QAR16770.65000 RWF
100 QAR33541.30000 RWF
250 QAR83853.25000 RWF
500 QAR167706.50000 RWF
1000 QAR335413.00000 RWF
2000 QAR670826.00000 RWF
5000 QAR1677065.00000 RWF
10000 QAR3354130.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الريال القطري
1 RWF0.00298 QAR
5 RWF0.01491 QAR
10 RWF0.02981 QAR
20 RWF0.05963 QAR
50 RWF0.14907 QAR
100 RWF0.29814 QAR
250 RWF0.74535 QAR
500 RWF1.49070 QAR
1000 RWF2.98140 QAR
2000 RWF5.96280 QAR
5000 RWF14.90700 QAR
10000 RWF29.81400 QAR