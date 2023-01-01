5 ريال قطري إلى زلوتي بولندي

تحويل QAR إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

5 qar
5.69 pln

1.00000 QAR = 1.13861 PLN

Mid-market exchange rate at 12:27
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20081.3642285.3750.8049590.93005783.9211.53728
1INR0.012019110.01639653.429960.009674890.01117859.422040.0184767
1CAD0.7330360.98871209.1890.5900590.681762574.6381.12687
1PKR0.003504160.2915490.0047803810.00282070.003259082.746990.00538687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / الزلوتي البولندي
1 QAR1.13861 PLN
5 QAR5.69305 PLN
10 QAR11.38610 PLN
20 QAR22.77220 PLN
50 QAR56.93050 PLN
100 QAR113.86100 PLN
250 QAR284.65250 PLN
500 QAR569.30500 PLN
1000 QAR1138.61000 PLN
2000 QAR2277.22000 PLN
5000 QAR5693.05000 PLN
10000 QAR11386.10000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الريال القطري
1 PLN0.87826 QAR
5 PLN4.39133 QAR
10 PLN8.78265 QAR
20 PLN17.56530 QAR
50 PLN43.91325 QAR
100 PLN87.82650 QAR
250 PLN219.56625 QAR
500 PLN439.13250 QAR
1000 PLN878.26500 QAR
2000 PLN1756.53000 QAR
5000 PLN4391.32500 QAR
10000 PLN8782.65000 QAR