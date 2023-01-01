10 ريال قطري إلى روبية باكستانية

تحويل QAR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

10 qar
782.65 pkr

1.00000 QAR = 78.26530 PKR

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.075389.47841.466921.652780.9651518.7865
1GBP1.1554711.24245103.3871.694951.90971.115221.7067
1USD0.930.804861183.21251.36421.537040.897517.4709
1INR0.01117590.009672360.012017410.01639420.01847130.01078560.209955

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Pakistani Rupee
1 QAR78.26530 PKR
5 QAR391.32650 PKR
10 QAR782.65300 PKR
20 QAR1565.30600 PKR
50 QAR3913.26500 PKR
100 QAR7826.53000 PKR
250 QAR19566.32500 PKR
500 QAR39132.65000 PKR
1000 QAR78265.30000 PKR
2000 QAR156530.60000 PKR
5000 QAR391326.50000 PKR
10000 QAR782653.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الريال القطري
1 PKR0.01278 QAR
5 PKR0.06388 QAR
10 PKR0.12777 QAR
20 PKR0.25554 QAR
50 PKR0.63885 QAR
100 PKR1.27770 QAR
250 PKR3.19425 QAR
500 PKR6.38850 QAR
1000 PKR12.77700 QAR
2000 PKR25.55400 QAR
5000 PKR63.88500 QAR
10000 PKR127.77000 QAR